Guardiani della Galassia: Square Enix starebbe lavorando a un videogioco

Sembra che, nonostante la batosta commerciale e di critica, Square Enix e Marvel abbiano intenzione di proseguire con la loro collaborazione. Secondo il solito ben informato Jeff Grubb, infatti, il publisher giapponese starebbe lavorando a un nuovo videogioco dedicato ai Guardiani della Galassia.

Il giornalista americano ha condiviso queste ultime voci all'interno del suo ultimo podcast. Da quello che è giunto alle sue orecchie, infatti, Square Enix cercherebbe, dopo il tentativo con Marvel's Avengers, di sfondare per la seconda volta nel mondo dei supereroi americani. Questa volta grazie ai Guardiani della Galassia, la scalcagnata compagnia di avventurieri spaziali che sarà protagonista di un terzo film a breve.

Il messaggio di Grubb è stato molto stringato: "È reale. Guardians of the Galaxy, Square Enix, un altro gioco Marvel", ma sufficientemente chiaro per far passare il messaggio senza grossi dubbi. Il collega ha poi aggiunto "Spero che lo mostrino all'E3, perchè voglio sapere cosa ne pensano le persone". Essendo Square Enix, probabilmente, al centro del più grande leak della storia, potrebbe essere che sapremo qualcosa di più su questo gioco anche prima del 12 giugno.

Nel frattempo vi chiediamo: vi piacerebbe giocare a un'avventura dedicata ai Guardiani della Galassia?