Cyberpunk 2077: Gabriel Amatangelo è il nuovo director, CD Projekt RED riparte da lui

CD Projekt RED ha annunciato in queste ore di aver affidato a Gabriel Amatangelo il ruolo di game director di Cyberpunk 2077. Amatangelo prenderà il posto di Mateusz Tomaszkiewicz, che ha abbandonato la sua posizione e lo studio alcune settimane fa. Il compito di Amatangelo sarà quello di rilanciare le ambizioni del gioco.

Amatangelo è arrivato in CD Projekt RED nel gennaio del 2020 come creative director. In passato ha lavorato come design director nel DLC di Dragon Age: Inquisition e diverse espansioni di Star Wars: The Old Republic.

Adam Badowski, l'altra figura chiave del progetto, invece, si concentrerà su altre cose all'interno dello studio. Questi spostamenti sono figli della grande riorganizzazione che ha coinvolto la società negli ultimi mesi, dopo il lancio problematico di Cyberpunk 2077 e i tanti problemi avuti con hacker, rimborsi e polemiche interne.

Da questa riorganizzazione lo studio dovrebbe emergere con nuove esperienze Tripla A interconnesse tra di loro.