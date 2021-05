Horizon Forbidden West: trailer di gameplay su PS5 si mostra in tutta la sua bellezza

Sony PlayStation e Guerrilla Games hanno finalmente mostrato il trailer di gameplay di Horizon Forbidden West, seguito delle avventure di Aloy iniziato con Zero Dawn. In questo nuovo filmato abbiamo modo di vedere gli elementi fondamentali del gioco d'azione open world in arrivo su PS5 e PlayStation 4.

Il trailer di gameplay di Horizon Fobidden West si mostra con livelli più verticali rispetto a quelli del primo gioco e, soprattutto, un'assoluta novità: la possibilità di nuotare sott'acqua. Il sistema di combattimento corpo a corpo è inoltre stato ampliato, con combo più sofisticate e anche un attacco speciale. Possiamo anche vedere un rampino che permette di raggiungere aree lontane. Ci sarà anche modo di planare in caduta, altra novità.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West ci porterà in una nuova regione, precisamente nell'area di San Francisco. Le avventure di Aloy, nel primo capitolo, l'hanno vista scoprire il segreto del proprio passato e la vera natura del mondo. Ora, la guerriera insegue una grande minaccia che i fan hanno imparato a conoscere nel primo gioco.

Horizon Forbidden West, al pari del primo capitolo, ci metterà all'interno di un ampio mondo futuristico tutto da esplorare, con molteplici creature robotiche da combattere e fare a pezzi per creare nuovi equipaggiamenti.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo trailer di gameplay di Horizon Forbidden West? Vi convince, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Vi segnaliamo infine che Horizon Zero Dawn su PC ha recuperato il 250% dei costi di sviluppo.