Horizon Zero Dawn su PC, Sony ha recuperato il 250% dei costi di sviluppo

Horizon Zero Dawn per PC è stato un successo commerciale: Sony ha annunciato di aver recuperato il 250% dei costi di sviluppo durante l'ultimo incontro con gli investitori.

Qualche giorno fa ci siamo chiesti se valesse la pena di portare The Last of Us 2, God of War, Spider-Man e le esclusive PS4 su PC, e la risposta arrivata oggi sembra piuttosto eloquente, al di là delle reali cifre coinvolte.

Horizon Zero Dawn per PC in una slide mostrata da Sony agli investitori.

In attesa di capire quali saranno i risultati di Days Gone, Sony ha infatti annunciato l'uscita di Uncharted 4: Fine di un Ladro su PC, a conferma che la strategia prosegue senza incertezze.

Gli obiettivi sono stati dichiarati esplicitamente: al di là degli incassi, portare le esclusive PlayStation su PC servirà per allargare la fanbase delle varie proprietà intellettuali e per espanderla verso nuovi territori.

Sempre nella slide viene ribadita la volontà dell'azienda di puntare forte anche sui giochi mobile, in maniera simile a quanto fatto da Nintendo negli ultimi anni.