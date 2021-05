PS5 non sarà più venduta in perdita da giugno, comincerà a generare profitti

PS5 Standard raggiungerà il break even a giugno 2021, ovvero il mese prossimo, dunque questo significa che non sarà più venduta in perdita ma i costi di produzione saranno superati dal prezzo di vendita, iniziando dunque a generare profitti per ogni unità venduta.

Si tratta di una notizia di enorme importanza per Sony, che infatti l'ha evidenziata nel corso della recente conferenza dedicata agli investitori, anche per la rapidità con cui è avvenuto il raggiungimento della quota critica per il passaggio al profitto.

Trattandosi di un hardware ancora decisamente nuovo, è notevole che i costi di produzione si siano già abbassati nel giro di pochi mesi, facendo raggiungere il break even già 6 mesi dopo l'uscita sul mercato, anche se ovviamente la produzione della console è iniziata prima, circa un anno fa.

Il raggiungimento del punto critico di passaggio è ben riassunto nella slide riportata qui sotto: si vede come da giugno 2021 in poi i costi di produzione siano destinati a rimanere sotto il prezzo di vendita di PS5 e continuare a scendere in maniera costante, di conseguenza incrementando i margini per Sony.

Da notare, inoltre, che l'informazione in questione è relativa al modello PS5 Standard, quello dotato di lettore ottico. Quest'ultimo cosa di più in termini di produzione in quanto monta appunto il lettore Blu-ray, la cui presenza richiede anche il pagamento di una tassa di circa 8 dollari per ogni dispositivo venduto. C'è però anche da dire che costa 100 dollari in più come prezzo di mercato, dunque non è facile dedurre quale sia invece la posizione di PS5 Digital Edition.

La versione digitale di PS5, priva di lettore ottico, taglia ovviamente il costo del lettore stesso e della tassa sui supporti ottici, ma costando 100 dollari in meno potrebbe rivelarsi più "costosa", in termini assoluti, e dunque non ancora in prossimità del break even, anche se probabilmente sarebbe comunque questione di mesi anche per tale modello.

Nella medesima conferenza, è emersa anche la volontà di portare Uncharted 4: Fine di un Ladro su PC, oltre al fatto che Returnal per PS5 è considerato un successo da Sony.