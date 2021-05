Dragon Quest Keshi Keshi annunciato con un trailer, in uscita su iOS e Android

Dragon Quest Keshi Keshi è stato l'ultimo annuncio della ricca mattinata di Square Enix: si tratta di un puzzle game in uscita sui dispositivi iOS e Android, come rivela il trailer che trovate qui sopra.

Dopo Dragon Quest 12: The Flames of Fate, Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Dragon Quest Treasures e Dragon Quest X: Offline e Version 6, insomma, il publisher giapponese ha ribadito la sua grande considerazione per il franchise.

In questo caso parliamo di un mobile game in arrivo quest'anno, probabilmente in formato freemium, che tuttavia nel video non viene praticamente mai mostrato in azione.

Il focus della presentazione è stato infatti sui personaggi e i mostri tradizionali di Dragon Quest, che ritroveremo appunto in Keshi Keshi e che serviranno inevitabilmente da gancio per attrarre i fan della serie.