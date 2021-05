Saints Row: The Third Remastered su PS5 e Xbox Series X|S con trailer di lancio

Saints Row: The Third Remastered è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, e non poteva mancare un trailer di lancio in grado di evidenziare le novità delle versioni next-gen della remaster.

Annunciato alcuni giorni fa, Saints Row: The Third Remastered gira sulle nuove console Sony e Microsoft a 4K dinamici e 60 fps, andando a migliorare la godibilità dell'esperienza originale.

La città di Steelport non è mai stata così dettagliata e ricca: un eccellente sfondo per le avventure dei Third Street Saints, che in questo episodio dovranno affrontare la minaccia del Syndicate, un gruppo criminale che vuole impossessarsi del loro potere.

Saints Row: The Third Remastered, i personaggi durante uno scontro a fuoco.

Rifiutandoti di sottostare ai loro ordini, decidi di dare battaglia nelle strade di Steelport, un'ex moderna metropoli che, sotto il controllo del Syndicate è diventata un ghetto peccaminoso.

Lanciati con il paracadute, usa il satellite per colpire una gang di lottatori messicani e combatti contro un'élite di militari contando solo sulle tue forze all'interno di alcuni tra gli scenari più bizzarri mai visti prima.