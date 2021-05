Saints Row: The Third Remastered arriva anche su PS5, Xbox Series X|S, Steam e GOG

Deep Silver ha annunciato che la Saints Row: The Third Remastered arriverà il 25 maggio 2021 anche su PS5 e Xbox Series X|S con un update gratuito. Il gioco sarà disponibile anche attraverso Steam e GOG a partire dal 22 maggio.

Saints Row: The Third Remastered su Xbox Series X | S e PlayStation 5 consentirà ai giocatori di provare il gioco con impostazioni di prestazioni superiori; equivalente all'edizione per PC con impostazioni hardware elevate. Visivamente il motore del gioco è ora in grado di funzionare apportando miglioramenti all'illuminazione, alla risoluzione delle texture e ad altri effetti visivi grazie all'hardware di nuova generazione delle console di Sony e Microsoft.

I frame rate sono migliorati sulle console Gen 9 per offrire il gameplay più fluido possibile; i giocatori potranno godersi il titolo in esecuzione a 60 fps e con una risoluzione 4K dinamico.

I possessori di Xbox Series S hanno un'opzione aggiuntiva per godersi il gioco in due modalità che soddisfano meglio le preferenze dei singoli giocatori. Gioca in modalità Performance, che mantiene il gameplay bloccato a 60 fps con una risoluzione di 1080, o in modalità Bellezza che blocca il gameplay a 30 fps standard utilizzando una risoluzione 4K potenziata. I possessori di PlayStation 5 potranno usufruire del supporto alle Attività, oltre a un sottile bagliore viola Saints sul controller DualSense.

Gli attuali possessori di Saints Row: The Third Remastered che possiedono console Gen 9 potranno usufruire di questi aggiornamenti gratuitamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Che ne pensate? Lo rigiocherete?