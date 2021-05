Vivo X60 Pro, tutte le caratteristiche del nuovo smartphone top di gamma in arrivo in Italia

Caratteristiche

Le caratteristiche hardware del Vivo X60 Pro ricalcano in buona parte quelle della versione asiatica, ma con la sostanziale differenza dell'adozione del SoC Qualcomm Snapdragon 870 invece dell'Exynos 1080: una scelta motivata dal desiderio di incontrare le abitudini del pubblico occidentale e che in effetti rende lo smartphone sicuramente più appetibile. Sono ben 12 i GB di RAM, "espandibili" con ulteriori 3GB che il sistema può pescare dalla ROM in caso di necessità.

Il display è un ottimo AMOLED edge curvo da 6,56" a 120Hz, ovviamente Full HD+ e HDR10+, in grado quindi di rispettare appieno gli standard più alti per riprodurre al meglio i contenuti di qualsiasi tipo. Va segnalato inoltre il tempo di risposta a 240Hz che offre una reattività elevatissima agli input.

Dove però il Vivo X60 Pro diventa ancor più interessante è nel comparto fotografico, che infatti è dotato della tecnologia Gimbal Stabilization System 2.0 per la fotocamera principale che di fatto, affiancato alla stabilizzazione elettronica EIS, contribuisce a rendere ultra stabilizzati i video ed eliminare il mosso delle foto. Nel caso degli scatti infatti agisce un sistema a 4 assi, mentre per le riprese addirittura a 5 assi. L'apertura da f/1.48 con tecnologia Extreme Night Vision 2.0 consente inoltre di scattare in notturna catturando al massimo la luce con una eccellente quantità di dettagli. La funzione Super Night Portrait adatta a fotografare in controluce, illumina il soggetto senza sovraesporre lo sfondo, mentre la modalità Panorama Night Mode migliora significativamente la luminosità e la purezza delle riprese di scene panoramiche in situazioni di scarsa illuminazione. Il triplo sensore è composto da un obiettivo Sony IMX598 principale da 48 megapixel abbinato a un super grandangolare da 13 MP e un obiettivo da 13 MP per i ritratti. La selfie camera è invece da 32MP.

La batteria può contare su una capacità di 4200mAh con ricarica rapida a 33W.