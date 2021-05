Dragon Quest 12: The Flames of Fate userà l'Unreal Engine 5, la storia è pronta

Dragon Quest 12: The Flames of Fate sarà mosso dal potente Unreal Engine 5: lo rivela un annuncio lavorativo pubblicato da Square Enix, che contestualmente ha confermato che la storia del gioco è già pronta.

Presentto stamattina con un teaser trailer, Dragon Quest 12: The Flames of Fate è per il momento avvolto dal mistero, visto che non è stato mostrato praticamente nulla di questo nuovo capitolo.

Yuji Horii ha tuttavia rivelato che il sistema di combattimento verrà ridisegnato e che il team sta sperimentando un prototipo in tal senso che sembra molto divertente.

Dragon Quest 12, il logo ufficiale.

La realizzazione di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ad ogni modo, richiederà ancora molto tempo visto che si tratta di un progetto piuttosto ambizioso e di grande spessore.

Insomma, difficilmente vedremo nuovamente il gioco all'E3 2021: quel palcoscenico verrà utilizzato da Square Enix per altri annunci.