Dragon Quest 12: The Flames of Fate annunciato da Square Enix con un teaser trailer

Dragon Quest 12: The Flames of Fate è stato annunciato in via ufficiale da Square Enix questa mattina, durante l'evento di presentazione in streaming dedicato alla serie, ma ancora praticamente senza alcun dettaglio al di là di un teaser trailer.

Sapevamo che qualcosa sarebbe potuto venire fuori nel corso dell'evento in streaming dedicato ai 35 anni della serie, considerando che alcuni segnali sulla presenza di Dragon Quest 12 erano emersi da parte dallo stesso Yuji Horii, responsabile della serie, è infatti eccoci qua.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il logo ufficiale del nuovo capitolo

Dragon Quest XII: The Flames of Fate non ha ancora una data di uscita né piattaforme di riferimento, ma sappiamo che uscirà in tutto il mondo con un'uscita worldwide contemporanea, dunque senza intervallo di tempo previsto tra il lancio in Giappone e quello occidentale, una cosa praticamente inedita per quanto riguarda la serie in questione di Square Enix.

Il teaser trailer non suggerisce praticamente nulla, rimanendo molto generico e limitandosi a mostrare la creazione del logo del gioco, ma il tono è decisamente epico e anche un po' oscuro, anche più di quanto siamo soliti vedere per quanto riguarda la serie in questione, per quanto è possibile valutare al momento.

Yuji Horii, creatore e responsabile della serie, l'ha definito un "Dragon Quest indirizzato a un pubblico adulto", confermando probabilmente l'idea di un tono più serioso e oscuro rispetto a quello classico della serie. Sembra inoltre che sia destinato a portare variazioni importanti al sistema di combattimento: "Non so se posso ancora dirlo, ma cambierò i comandi in battaglia", ha infatti affermato Horii nel corso dello streaming di presentazione.