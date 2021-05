Dragon Quest Treasures annunciato con un trailer, è lo spin-off di Dragon Quest 11

Dragon Quest Treasures è stato annunciato da Square Enix con un trailer: si tratta di uno spin-off di Dragon Quest 11 con protagonisti Erik e Mia.

Dopo l'ufficializzazione di Dragon Quest 12: The Flames of Fate e di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, si arricchisce dunque la line-up dei progetti dedicati alla celebre serie.

"Stiamo lavorando a un nuovo spin-off di Dragon Quest intitolato Dragon Quest Treasures", ha dichiarato il producer Taichi Inuzuka. "Potreste aver visto i design di Erik e Mia da ragazzini in precedenza: per una serie di situazioni sono diventati loro i protagonisti del gioco."

Dragon Quest Treasures, un'immagine con Erik e Mia.

"Non posso rivelare troppo di Treasures al momento, ma posso annunciare due temi importanti che troverete nel titolo: l'infanzia dei personaggi e la caccia ai tesori. Si tratta di un RPG, ma non di stampo tradizionale: per ora è tutto quello che mi è consentito dire."

"La data di uscita e le piattaforme non sono ancora state ufficializzate, ma stiamo lavorando a stretto contatto con Yuji Horii per fare in modo che la pubblicazione del gioco avvenga in contemporanea mondiale."