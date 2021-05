Dragon Quest X: Offline e Version 6 annunciati da Square Enix

Dragon Quest X Offline è stato annunciato da Square Enix sempre durante l'evento in streaming dedicato alla serie, insieme a Dragon Quest X Version 6, ovvero l'ultimo aggiornamento per il MMORPG in questione, sebbene entrambe le cose si riferiscano esclusivamente al Giappone, almeno per il momento.

La presentazione di entrambi i titoli è avvenuta durante lo streaming di celebrazione per i 35 anni di Dragon Quest, dal quale sono emerse diverse novità molto interessanti come Dragon Quest 12: The Flames of Fate e Dragon Quest 3 HD-2D Remake, ma in questo caso non si tratta di prodotti previsti per tutto il mondo, come negli altri.

Dragon Quest X, d'altra parte, prosegue il suo percorso in patria come ha sempre fatto, aggiornandosi alla versione 6 e introducendo parecchie novità a partire da questo autunno su PS4, Nintendo Switch, PC, Wii U e Nintendo 3DS, con tanto di trailer di presentazione.

Dragon Quest X Offline è invece un gioco completamente nuovo, previsto arrivare nel 2022 ma anche questo destinato solo al Giappone, almeno stando ai piani attuali. Il producer Takumi Shiraishi l'ha presentato come una nuova versione che non necessita di connessione online ma sembra proprio un gioco piuttosto diverso.

A detta dello sviluppatore, Dragon Quest X Offline punta ad essere una versione più semplice da approcciare, cosa che si riflette anche in un aspetto diverso e forse in qualche modo più "casual" che deriva anche dai primi materiali video mostrati per l'occasione, con tanto di personaggi "super deformed". L'uscita è prevista per il 2022, senza ancora piattaforme annunciate ma solo in Giappone.