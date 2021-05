Battlefield 6, reveal trailer trafugato per intero: ecco il video

Il reveal trailer di Battlefield 6 è stato trafugato per intero: come potete vedere nel video qui sopra, sembra che stavolta le sequenze ci siano tutte, senza montaggi "furbi" o altri espedienti.

Purtroppo era solo una questione di tempo: secondo Jeff Grubb il reveal ufficiale di Battlefield 6 avverrà entro il 10 giugno e questo ennesimo leak sembra confermare tale ipotesi, anche perché aspettare ancora potrebbe significare non avere nulla di inedito da mostrare.

Lo scenario più probabile a questo punto è la pubblicazione del trailer in versione ufficiale come teaser rispetto a una presentazione più dettagliata che si terrà inevitabilmente durante EA Play Live 2021, a luglio.

Per quanto riguarda invece le cose che sappiamo per certo, Battlefield 6 sarà cross-gen e uscirà dunque non solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Una notizia che ha preso alla sprovvista i fan della serie, entusiasti di poter vedere un episodio disegnato appositamente per le piattaforme di nuova generazione e che invece potrebbe soffrire di qualche limitazione. Vedremo.