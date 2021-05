Battlefield 6, il reveal ufficiale avverrà entro il 10 giugno per Jeff Grubb

Battlefield 6 sarà protagonista di un reveal ufficiale che, secondo il giornalista Jeff Grubb, si svolgerà prima del Summer Game Fest e dunque entro il 10 giugno.

Sappiamo che è ormai tutto pronto per la presentazione del nuovo epiodio della serie DICE, come dimostrano i leak dei trailer di Battlefield 6, ed è lecito supporre che Electronic Arts non voglia attendere fino a luglio per mostrare il gioco.

Sarà infatti nel mese di luglio che si svolgerà EA Play Live 21, ed è possibile a questo punto che in tale occasione Battlefield 6 venga mostrato con una demo di gameplay anziché un semplice trailer.

Peraltro Jeff Grubb ha anche riferito che lo showcase di Microsoft e Bethesda si terrà il 13 giugno, aggiornando di conseguenza il suo ormai tradizionale calendario Summer Game Mess.

Trovate le date degli eventi videoludici estivi anche nel nostro speciale sulle domande più frequenti sull'E3 2021: dategli un'occhiata!