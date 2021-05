E3 2021 FAQ: le domande più frequenti

Ci siamo quasi: mancano ormai pochi giorni all'inizio dell'E3 2021, l'appuntamento videoludico tradizionalmente più importante dell'anno. Per questo abbiamo voluto consegnarvi uno speciale in stile FAQ, con le domande più frequenti sull'evento, per rispondere a tutte le vostre curiosità.

Come certamente saprete, l'Electronic Entertainment Expo tornerà in una versione esclusivamente digitale dopo la clamorosa cancellazione della scorsa edizione, legata all'impossibilità di allestire incontri in presenza per via della pandemia da COVID-19 e a tempistiche troppo strette per poter cambiare i piani in corsa.