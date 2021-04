Ubisoft Forward all'E3 2021: data e orario dell'evento di giugno 2021

L'E3 2021 non sarà esattamente l'evento che molti speravano, ma questo non impedirà a molteplici editori di partecipare con i propri eventi, per presentare al mondo le ultime e più interessanti novità in arrivo nel corso dell'anno e forse anche oltre. Tra i vari grandi nomi coinvolti nell'evento dell'ESA, ci sarà anche la più nota compagnia francese del mondo videoludico. Ubisoft Forward sarà infatti parte dell'E3 2021: precisamente il 12 giugno 2021.

Ubisoft Forward sarà mandato in onda a partire dalle 21:00 (ora italiana) del 12 giugno 2021. Per ora non abbiamo altre informazioni. Diamo per scontato che potremo seguire l'evento su YouTube, Twitch e sui principali social network, ma per ora non sono state indicati i giochi che saranno presenti o la struttura dello show.

Ubisoft Forward, E3 2021

Ubisoft Forward dovrebbe dare spazio a opere come Far Cry 6, Skull & Bones, ma anche a Beyond Good and Evil 2. La compagnia francese ha molteplici giochi in cantiere, quindi ci aspettiamo un evento denso di novità. Speriamo di ricevere presto più dettagli sull'Ubisoft Forward.

Con l'avvicinarsi dell'E3 2021 anche altre compagnie sveleranno data e orario dei rispettivi eventi. Di certo, EA e PlayStation staranno alla larga dall'evento dell'ESA.