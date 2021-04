Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, la mappa di Kuamar in un trailer del gameplay

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 ha presentato la nuova ambientazione di Kuamar con il trailer del gameplay che potete vedere in testa alla notizia.

In uscita il 4 giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 ci porterà dunque in un'ambientazione originale nel Medio Oriente moderno, incastonata tra i confini libanese e siriano.

Una brutale dittatura, guidata dal presidente Omar Al-Bakr e da sua moglie, Bibi Rashida, controlla la regione da oltre 20 anni... e il loro regno deve ora essere fermato.

Con le informazioni del Comando, i giocatori assumono il ruolo di Raven, portando a termine dei contratti in luoghi completamente nuovi nel tentativo di rovesciare questa insidiosa organizzazione criminale e consegnarli alla giustizia.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 non lesinerà sul sangue.

Kuamar fornirà ai giocatori una varietà di posti paradisiaci per cecchini, evolvendo il sandbox level e l'objective design amato dai fan dalla prima versione di Contracts. In Sniper Ghost Warrior Contracts 2, ci sono 5 mappe distinte che i giocatori potranno testare quando vogliono.

Durante la campagna vengono sbloccate armi e gadget realistici, mentre i punti di aggiornamento possono essere utilizzati per ottenere e aggiornare le abilità e per creare uno stile di gioco personalizzato. Man mano che i giocatori espandono i loro arsenali e migliorano le loro abilità, possono rivedere ogni contratto con approcci diversi per raccogliere più ricompense.

Con Sniper Ghost Warrior Contracts 2, CI Games sta stabilendo un nuovo standard per il suo franchise di sniping in prima persona più venduto di tutti i tempi, con oltre 1000m di sniping a raggio estremo (un record per il franchise), mappe in stile sandbox espansive, gadget e armi realistiche, grafica migliorata e motore di gioco che rende questa la migliore esperienza Sniper mai vista.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 ci consentirà di affrontare i nemici anche a viso aperto.

Dopo la grandiosa risposta dei giocatori alle armi e alle skin esclusive svelate per l'edizione fisica di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, CI sta espandendo i bonus pre-order dell'edizione digitale, che può essere prenotata ora su Steam. Tutti coloro che effettueranno il preorder di SGWC 2 riceveranno: