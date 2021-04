Total War: più di 36 milioni di copie vendute, Creative è il team più grande in UK

La serie strategica Total War compie 21 anni nel 2021, ma ha un altro grande traguardo da festeggiare: la saga ha venduto più di 36 milioni di copie. L'informazione arriva direttamente da Creative Assembly, sviluppatore del gioco. Total War Three Kingdoms può vantare di aver racimolato una buona parte di questi 36 milioni. Il gioco ha infatti avuto grande successo in Cina e nella sola prima settimana ha venduto 1 milione di copie.

Anche la sotto serie Warhammer di Total War ha fatto bene, con i preorder di Warhammer 3 che hanno raggiunto la cima delle classifiche di Steam. Secondo quanto riportato dallo sviluppatore, ogni mese ci sono 1.5 milioni di persone che giocano con un titolo della saga di Total War.

Total War Three Kingdom è un successo

Inoltre, il team di sviluppo ha ora 800 dipendenti fissi e ha aperto un terzo team a West Sussex. Creative Assembly è quindi divenuto il team di sviluppo più grande in UK, secondo la dichiarazione di Gareth Edmondson, Studio Director. Ha anche affermato: "È un momento estremamente emozionante per Creative Assembly, con l'attesissimo Total War Warhammer 3 all'orizzonte e la nostra nuova IP - uno sparatutto sci-fi - in sviluppo."

Non sappiamo molto del nuovo gioco. È stato detto che si tratta di un "ambizioso gioco multigiocatore", uno sparatutto in prima persona che permetterà ai giocatori di "sfruttare una serie di stili di gioco creativi". Pare quindi che Creative Assembly voglia andare oltre il successo di Total War e degli strategici.

