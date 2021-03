Total War: Rome Remastered, il nuovo trailer mostra le differenze con l'originale

Total War: Rome Remastered si mostra con un trailer realizzato per evidenziare le differenze rispetto all'edizione originale del gioco, pubblicata nel 2004.

Annunciato pochi giorni fa, Total War: Rome Remastered ci consentirà di rivivere l'esperienza strategica firmata Creative Assembly nello spendore dei 4K, ma non solo.

Il gioco è infatti stato migliorato anche sul fronte del gameplay e offre una struttura ancora più ricca grazie all'inclusione nel pacchetto dei DLC Alexander e Barbarian Invasion.

In ROME REMASTERED, la grafica del gioco originale è salita di livello con risoluzione 4K, schermo panoramico e ultrawide e supporto integrato per risoluzione Ultra HD. L'aggiornamento grafico si estende a molte altre funzionalità, tra cui il rimodellamento di edifici e oggetti e gli effetti ambientali come nubi di polvere e foschia da calore.

Anche le nuove mappe della campagna sono dotate di modelli ad alta risoluzione; le unità sono state rimodellate e hanno una nuova texture, per apparire il più realistiche possibile sul campo di battaglia.

ROME REMASTERED presenta numerose funzionalità moderne e miglioramenti alle meccaniche di gioco precedenti. La visuale di gioco è stata potenziata, con la rotazione della mappa e uno zoom maggiore nella modalità Campagna.

Per le meccaniche di gioco, come diplomazia e sicurezza, sono state aggiunte mappe termiche e nuove icone in sovrimpressione. Nella schermata Battaglia, la nuova mappa delle tattiche, le finestre di visualizzazione delle unità e gli indicatori di gittata ti permettono un maggiore controllo di tutti i campi di battaglia di Roma.

I giocatori posso ampliare i propri eserciti e utilizzare 16 nuove fazioni che prima erano bloccate, per un totale di 38 fazioni giocabili. Per la prima volta in Total War, puoi far combattere la tua fazione preferita contro i tuoi amici in modalità multigiocatore multipiattaforma tra Windows, macOS e Linux.

Scende in campo anche un nuovo tipo di agente: i Mercanti possono essere inviati in tutto il mondo per creare legami commerciali, accedere alle risorse e comprare tutti i possedimenti dei nemici, in modo da aumentare gli introiti e affermare la supremazia economica della tua fazione.