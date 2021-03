Total War: Rome Remastered: un trailer annuncia gioco e data di uscita

Creative Assembly e SEGA hanno annunciato con un trailer Total War: Rome Remastered, edizione rimasterizzata per il 4K di uno dei Total War classici più amati di sempre. Svelata anche la data di uscita: 29 aprile 2021, ossia tra poche settimane.

Total War: Rome Remastered è il primo Total War rimasterizzato di sempre ed è sviluppato in collaborazione con Feral Interactive, software house famosa per i suoi numerosi port per Mac e altri sistemi Apple. Il trailer si trova in testa alla notizia. Da notare che chi già possiede il gioco originale, potrà acquistare la nuova edizione a metà prezzo. Una bella iniziativa, considerando quanti anni sono passati dal lancio del primo Total War: Rome. Leggiamo le altre novità della remastered, tratte dalla pagina Steam:

Total War: ROME REMASTERED ti fa rivivere il gioco che ha reso famosa la pluripremiata serie di strategia. Il gioco è rimasterizzato in 4K e offre diversi miglioramenti alla grafica e una rifinitura delle meccaniche di gioco. È ora di riscoprire un grande classico! Solo a pochi eletti è concessa una seconda occasione di conquistare l'Impero Romano.

ROME REMASTERED include i DLC Alexander e Barbarian Invasion, oltre a una copia del gioco originale ROME: Total War Collection, se non lo possiedi già.

Grafica migliorata

In ROME REMASTERED, la grafica del gioco originale è salita di livello con risoluzione 4K, schermo panoramico e ultrawide e supporto integrato per risoluzione Ultra HD. L'aggiornamento grafico si estende a molte altre funzionalità, tra cui il rimodellamento di edifici e oggetti e gli effetti ambientali come nubi di polvere e foschia da calore. Anche le nuove mappe della campagna sono dotate di modelli ad alta risoluzione; le unità sono state rimodellate e hanno una nuova texture, per apparire il più realistiche possibile sul campo di battaglia.

Funzionalità moderne

ROME REMASTERED presenta numerose funzionalità moderne e miglioramenti alle meccaniche di gioco precedenti. La visuale di gioco è stata potenziata, con la rotazione della mappa e uno zoom maggiore nella modalità Campagna. Per le meccaniche di gioco, come diplomazia e sicurezza, sono state aggiunte mappe termiche e nuove icone in sovrimpressione. Nella schermata Battaglia, la nuova mappa delle tattiche, le finestre di visualizzazione delle unità e gli indicatori di gittata ti permettono un maggiore controllo di tutti i campi di battaglia di Roma.

Meccaniche di gioco avanzate

I giocatori posso ampliare i propri eserciti e utilizzare 16 nuove fazioni che prima erano bloccate, per un totale di 38 fazioni giocabili. Per la prima volta in Total War, puoi far combattere la tua fazione preferita contro i tuoi amici in modalità multigiocatore multipiattaforma tra Windows, macOS e Linux. Scende in campo anche un nuovo tipo di agente: i Mercanti possono essere inviati in tutto il mondo per creare legami commerciali, accedere alle risorse e comprare tutti i possedimenti dei nemici, in modo da aumentare gli introiti e affermare la supremazia economica della tua fazione.

Offerta a metà prezzo

Per festeggiare il ritorno di Roma, abbiamo un'offerta per i fan più fedeli che possiedono già il gioco originale su Steam. Se possiedi ROME: Total War puoi acquistare ROME REMASTERED a metà prezzo fino al 1 giugno alle ore 01:00 CEST.

Vediamo qualche immagine di Total War: Rome Remastered: