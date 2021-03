Xbox Game Pass: almeno altri sei titoli di Square Enix in arrivo, secondo un'indiscrezione

Presto vedremo almeno altri sei titoli di Square Enix aggiunti al catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. A riportarlo è stata IGN Corea, che ha anche parlato di annuncio a breve (secondo loro è solo una questione di tempo). Per la testata della Corea del Sud, l'accordo tra Microsoft e Square Enix sarebbe stato già firmato, quindi sarebbe cosa fatta.

IGN Corea non ha svelato quali sarebbero i titoli di Square Enix in arrivo sull'Xbox Game Pass. Difficile anche fare ipotesi, vista l'ampiezza del catalogo dell'editore giapponese. Immaginiamo che la speranza di molti sia di poter vedere inclusi nell'abbonamento altri Final Fantasy.

Alcuni sognano anche che Final Fantasy VII Remake sia annunciato per console Xbox e lanciato immediatamente su XGP a scadenza dell'esclusiva temporale PlayStation, che cadrà tra pochissimi giorni. Sarebbe un gran colpo per gli abbonati, ma non solo, visto che stiamo parlando di uno di quei titoli capaci da solo di far crescere i numeri del servizio in modo consistente.

Comunque sia è giusto specificare che quelle sopra espresse sono soltanto ipotesi e che la notizia stessa non è stata ancora confermata, né da Square Enix, né da Microsoft. Quindi non ci resta che aspettare.