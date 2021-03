Star Wars: disponibile un orologio da 150.000 dollari, ma è pieno di Forza

L'orologio di Star Wars è pieno di Forza

Il produttore svizzero Kross ha stretto un accordo di collaborazione con Lucasfilm per lanciare un orologio a tema Star Wars dal costo esorbitante: 150.000 dollari. Evidentemente deve essere pieno di Forza.

In realtà non è raro che siano prodotti orologi così costosi, pensati per il mercato dei collezionisti, quindi non c'è da essere troppo stupiti.

L'orologio di Star Wars della Kross ha un design particolarissimo, con la Morte Nera al centro del quadrante, come potete vedere dalle immagini. Naturalmente è curatissimo in ogni dettaglio, cinturino in pelle di Wookiee compreso.

Oltre all'orologio, i 150.000 dollari danno diritto anche a ricevere un cristallo Kyber, compreso di contenitore. Se siete amanti di Rogue One: A Star Wars Story non potete lasciarvelo sfuggire.

Considerate che l'orologio di Star Wars è stato prodotto soltanto in dieci esemplari, nessuno dei quali è stato ancora venduto al momento di scrivere la notizia. Magari se vi sbrigate riuscite a portarne a casa un paio.

Pagina ufficiale dell'orologio DEATH STAR ULTIMATE COLLECTOR SET.