Xbox Series X|S: i colori dei due nuovi controller sono discutibili

Microsoft ha presentato oggi due nuove colorazioni per i controller di Xbox Series X|S: Electric Volt e Daystrike Camo. Si tratta di due colorazioni sicuramente originali, ma che potremmo definire piuttosto discutibili.

Volt Elettrico, infatti, è più un giallo-verdino elettrico, con il retro del gamepad bianco. Nella spiegazione di come è stato pensato questo controller vengono nominate l'energia, viene fatto notare che i tasti e il D-Pad siano neri e per questo i colori tipici dei pulsanti sono stati suggeriti da piccoli puntini. Tutto molto interessante, ma non viene nominata la vera fonte di ispirazione del controller: il Calippo al limone.

Date il benvenuto all'estate con questa nuova colorazione che potrà essere vostra a soli 64,99 dollari.

Il controller di Xbox Electric Volt.

Se il giallo elettrico non è abbastanza, che ne dite della versione mimetica rossa? Si tratta della terza variante dei controller Camo di Xbox, questa volta in tinta col colore dei vostri occhi dopo lunghe sessioni notturne col vostro videogioco preferito. O dopo aver osservato il controller Electric Volt per qualche minuto di fila.

Notevole, però, la texture che ricopre i grilletti e i dorsali, perfetta per offrire una presa ancora migliore su questi eccellenti pad.

Il gamepad di Xbox in versione Daystrike Camo.

Come se non bastasse, c'è anche tutta una linea di abbigliamento ispirata ai colori e alle livree di questi due pad. Dobbiamo, però, dire che, sullo sfondo nero, queste scelte estetiche funzionano e i capi di abbigliamento sembrano comodi, oltre che stilosi.

Cosa ne pensate? Condividete il nostro giudizio o vi siete innamorati di queste combinazioni di colori? A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.