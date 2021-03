Returnal è ufficialmente entrato in fase Gold

Returnal, l'attesissimo nuovo gioco di Housemarque esclusivo per PS5, è finalmente entrato in fase Gold. Ciò significa che lo sviluppo è terminato, almeno quello della versione finale, e che il gioco è pronto per andare in stampa.

Nel messaggio di annuncio, Housemarque ha voluto ringraziare tutti i membri del team di sviluppo, nonché PlayStation Studios e tutti coloro coinvolti nel progetto, per il traguardo raggiunto.

Returnal è un titolo attesissimo, perché si presenta come una delle prime vere esclusive per console di nuova generazione in arrivo sul mercato. Housemarque si conferma anche essere uno studio solido e concreto. Staremo a vedere se la qualità di Returnal sarà pari a quella dei loro altri giochi (la speranza è che lo sia).

Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Returnal è il 30 aprile 2021. Per altre informazioni, leggete la nostra anteprima di Returnal.