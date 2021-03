Epic Games Store: Tales of the Neon Sea è il prossimo gioco gratis, ufficiale

Epic Games Store, come ogni settimana, ha reso disponibile il nuovo gioco gratis PC. Inoltre, la società ha svelato anche quale sarà il prossimo gioco in regalo che sarà disponibile a partire dal giovedì della prossima settimana. Si tratta di Tales of the Neon Sea.

Tales of the Neon Sea sarà scaricabile gratuitamente da questo indirizzo.

Tales of the Neon Sea è un'avventura in pixel-art ambientata in una città cyberpunk. I giocatori incontreranno tantissimi personaggi e dovranno investigare per scoprire la verità che si cela dietro la nebbia che avvolge la città.

Il protagonista si chiama Rex ed è un ex poliziotto che si è trasformato in un detective hard-boiled.

Una scena di gioco di Tales of the Neon Sea.

Ecco i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Tales of the Neon Sea:

MINIMI:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GT 730 OR Radeon HD 4830

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-2300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 650 OR Radeon HD 7750

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate di questo gioco gratis? Infine, vi segnaliamo che potete vedere tutti i dettagli (link download e requisiti consigliati inclusi) del gioco gratis per PC dell'Epic Games Store di oggi, 25 marzo 2021.