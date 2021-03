Epic Games Store: gioco gratis PC del 25 marzo 2021 è disponibile, dove scaricarlo

Come ogni settimana, è di nuovo il momento di ottenere un nuovo gioco gratis PC dell'Epic Games Store. Gli autori di Fortnite ci regalano quest'oggi un titolo non famosissimo, ma di certo molto interessante. Parliamo di Creature in the Well, un dungeon crawler sviluppato da Flight School Studio e pubblicato nel settembre del 2019. Ecco tutti i dettagli su come scaricarlo.

Per poter scaricare Creature in the Well, non dovete far altro se non raggiungere questo indirizzo. Vi ricordiamo che rimarrà disponibile sull'Epic Games Store solo per una settimana, quindi non perdete l'occasione di farlo vostro. Una volta associato al vostro account, questo gioco gratis PC sarà vostro per sempre.

Creature in the Well è un dungeon crawler hack & slash con visuale dall'alto ispirato ai flipper. Nei panni dell'ultima unità BOT-C dovrai avventurarti nelle profondità di una montagna per riattivare un'antica struttura, dimora di una disperata creatura. Scopri e migliora potente equipaggiamento per liberare la città di Mirage dalla letale tempesta di sabbia che l'affligge.

Ecco inoltre i requisiti consigliati PC di Creature in the Well:



SO Windows 10 (64 bit)

Processore Intel Core i5

Memoria 8 GB

Archiviazione 10 GB di spazio disponibile

Grafica NVIDIA GeForce GTX 760

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis di oggi? Nel caso in cui siate interessati, ecco la recensione di Creature in the Well. Epic ha anche annunciato ufficialmente il gioco in arrivo settimana prossima.