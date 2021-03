Humankind: la nuova data d'uscita dopo l'ennesimo rinvio del rivale di Civilization

Con un laconico messaggio attraverso Twitter, Amplitude e SEGA hanno annunciato un nuovo rinvio per Humankind, l'atteso rivale di Civilization. Lo studio ha detto che per poter pubblicare un gioco all'altezza delle loro e delle nostre aspettative ha bisogno di maggior tempo. Per questo la data di uscita è stata rinviata al 17 agosto 2021 su PC e Stadia.

"Quando abbiamo fondato Amplitude, Humankind era il gioco che sognavamo di creare," si legge nel messaggio su Twitter di Romain de Waubet, Chief Creative Officer dello stodio. "Questo gioco significa molto per noi, ma volgiamo soprattutto onorare le aspettative che la comunità ha sul gioco."

Ricordiamo che Amplitude sta, infatti, chiedendo una grande mano alla sua comunità di videogiocatori, dando loro in pasto porzioni di codice in modo da raccogliere suggerimenti e idee da implementare poi nel prodotto finale.

"I giocatori sono sempre stato nel cuore delle filosofia di Amplitude e pubblicare il gioco il 17 agosto 2021 ci consentirà di avere del tempo extra per continuare a lavorare con la community per ripulire il gioco e offrire un'eccezionale esperienza dal primo giorno."

Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, vi raccomandiamo di leggere il nostro ultimo provato di Amplitude. Il gioco era già stato rinviato una volta al 22 aprile 2021, ma -evidentemente- il tempo di sviluppo aggiuntivo previsto non è stato sufficiente per concludere i lavori.

Humankind è adesso previsto per il 17 agosto 2021 su PC e Google Stadia.