PlayStation Store, Sconti di Primavera: nuove offerte sui giochi PS5 e PS4

PlayStation Store ha dato il via agli Sconti di Primavera, con tante interessanti offerte su di un'ampia selezione di giochi PS5 e PS4, alcuni dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre per la piattaforma digitale Sony.

È il caso di Ghost of Tsushima: potete portarvi a casa il coinvolgente action adventure di Sucker Punch per soli 39,89 euro anziché 69,99, che è appunto la cifra più bassa che si sia mai vista su PS Store per questo titolo.

Lo stesso discorso vale per The Last of Us 2, il capolavoro di Naughty Dog, che con la promozione in corso può essere acquistato per 30,09 euro anziché 69,99: si tratta del prezzo più basso di sempre su PlayStation Store.

La pagina delle offerte propone tuttavia anche tante altre occasioni degne di nota: l'ottimo Yakuza: Like a Dragon a 41,99 euro anziché 59,99, oppure Immortals: Fenyx Rising a 34,99 euro anziché 69,99, o ancora Watch Dogs: Legion a 34,99 euro anziché 69,99.

Segnaliamo inoltre 13 Sentinels: Aegis Rim a 29,99 euro anziché 59,99, Twin Mirror a 19,49 euro anziché 29,99 e Project CARS 3 a 27,99 euro anziché 69,99.