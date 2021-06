Nintendo Direct annunciato per l'E3 2021, con live dalla Threehouse

Nintendo ha annunciato un Nintendo Direct per l'E3 2021, che sarà trasmesso martedì 15 giugno alle 18:00 (ora italiana). Alla trasmissione seguirà una live dalla Nintendo Treehouse, dove probabilmente saranno mostrati alcuni dei giochi presentati.

Il tweet non fornisce molti dettagli su cosa sarà mostrato, ma parla di giochi per Nintendo Switch che per la maggior parte saranno lanciati nel 2021. Il Nintendo Direct in sé durerà ben 40 minuti, quindi sarà di quelli maggiori. Mentre la live dalla Nintendo Threehouse durerà ben tre ore. Anche in questo caso, non è facile prevedere cosa sarà giocato in diretta.

Tanto per fare qualche previsione, tra i titoli mostrati potrebbero esserci Bayonetta 3, di cui il director Hideki Kamiya ha promesso notizie nel corso del 2021. Essendo un'esclusiva Nintendo Switch, quale momento migliore per vederlo finalmente in azione? Altro titolo che potrebbe far parte della presentazione è The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, di cui si parla da tempo come quasi pronto, ma di cui non si sa ancora niente di certo. Escluso che si parli di Nintendo Switch Pro, visto che è stato detto che il Direct sarà incentrato sui giochi. E Metroid Prime 4? Considerando il riavvio dello sviluppo, potrebbe essere troppo presto per vederlo. Comunque sia sperare non costa nulla, quindi possiamo aggiungerlo tranquillamente ai titoli papabili.