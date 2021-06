King's Bounty 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S, ma non subito

King's Bounty 2 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X/S, come dettoci dagli sviluppatori durante un evento in cui ci hanno mostrato il gioco in anteprima. Purtroppo non saranno disponibili insieme alle altre versioni, ossia PC, PS4 e Xbox One, cui è stata data la priorità, ma usciranno in un secondo momento.

Il motivo non c'è stato spiegato, ma immaginiamo che dipenda dal fatto che il team di sviluppo non è immenso e aggiungere due versioni in corsa da far uscire al lancio avrebbe complicato non poco i lavori. Per questo si è preferito non rimandare King's Bounty 2 e posticipare invece le versioni per console di ultima generazione (un po' quello fatto da Experiment 101 con Biomutant). Se vi piace il gioco e avete una delle nuove console, potrete comunque giocarlo in retrocompatibilità.

Uno degli artwork di King's Bounty 2

Per il resto nell'anteprima di King's Bounty 2, fresca di pubblicazione, abbiamo scritto:

King's Bounty 2 sembra essere un'evoluzione molto intelligente e ragionata della serie e del genere tutto. 1C va alla ricerca di un pubblico più vasto, ma lo fa puntando più agli appassionati di giochi di ruolo, invece di sbracarsi per compiacere i giocatori casual. Il risultato finale potrebbe essere sorprendente, molto più di quanto ci potevamo aspettare.