E3 2021: Konami non ci sarà, ecco il motivo ufficiale

Konami non sarà presente all'E3 2021. Questo è quanto è stato annunciato quest'oggi dalla compagnia tramite il proprio account Twitter internazionale. L'annuncio è arrivato sotto forma di breve messaggio, che spiega anche le motivazioni ufficiali dietro questa scelta. Ecco tutto quello che è stato svelato.

Come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto, Konami spiega che "a causa delle tempistiche non saremo pronti per presentarci all'E3 2021. Vogliamo rassicurare i nostri fan che siamo nel pieno dello sviluppo di diversi progetti chiave, quindi continuate a seguirci per una serie di annunci in arrivo nei prossimi mesi. Pur non partecipando quest'anno, rispettiamo enormemente l'ESA [ndr, l'ente organizzatore dell'E3] e sappiamo che il 2021 sarà un grande successo. Continueremo a supportare l'ESA e auguriamo il meglio a tutti i partecipanti dello show di quest'anno".

In riposta, l'account ufficiale dell'E3 ha scritto: "Ci spiace che non potrete farcela ma sarete con noi nello spirito. Al prossimo anno, state al sicuro là fuori." Ha poi coronato questo messaggio con un gif di Nicolas Cage in Con Air.

Anche se la delusione di non poter vedere Konami all'E3 2021 si farà sentire, i fan potrebbero gioire del fatto che la compagnia è al lavoro su "diversi progetti chiave". Di cosa potrebbe trattarsi? Oltre all'ovvio PES 2022, i giocatori sperano che tornino alla ribalta IP come Castlevania, Metal Gear Solid e Silent Hill.

Recenti indiscrezioni hanno parlato proprio di Castlevania: Sony e Konami starebbero 'discutendo' per un nuovo gioco.