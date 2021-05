Burnout appare in un sondaggio di Sony a fianco di varie esclusive PS5

Tramite Reddit, un utente - tale Laurence-UK - ha segnalato una curiosità. Sony sta inviando ad alcuni giocatori dei sondaggi: non si tratta di una novità, ma in questo caso il giocatore ha notato una stranezza. Nel mezzo del sondaggio, Sony ha chiesto se l'utente avesse mai sentito nominare la serie Burnout. Interessante poi il fatto che tra gli altri giochi citati vi fossero opere esclusive di PS5 e PS4 come Marvel's Spider-Man Miles Morales e Godfall.

L'utente di Reddit spiega anche che, in una successiva domanda dello stesso sondaggio, Burnout veniva citato nel mezzo di molti altri giochi moderni. La sua domanda è quindi: "Sony sta pensando di sfruttare questa IP?". Ovviamente, Burnout è un franchise di proprietà di Electronic Arts (EA) e un paio di domande su un sondaggio non bastano per ipotizzare che Sony voglia in qualche modo ottenere il controllo dell'IP.

È possibile che Burnout sia stato scelto in modo perlopiù casuale, oppure che rappresenti solo il genere dei videogame automobilistici arcade. Alcuni utenti di Reddit affermano infatti che è possibile Sony stia provando a capire quale sia l'interesse del pubblico per i giochi di guida arcade, magari con l'intenzione di proporre nuovi giochi di tale genere. Ovviamente è solo una speculazione.

Diteci, vi piacerebbe un ritorno della saga Burnout? Vi segnaliamo infine che qualcuno sta provando a creare Burnout 3 Remake col motore di GTA 5.