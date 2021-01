GTA 5: qualcuno sta provando a creare Burnout 3 Remake col motore di gioco

LucasRPDJ ha deciso di creare una sorta di Burnout 3 Remake utilizzando il motore grafico di GTA 5, il blockbuster di Rockstar Games. Non contento ha voluto anche realizzare un video per mostrare al mondo il suo progetto.

Secondo il suo creatore si tratta di un concept del remake di Burnout 3 Takedown che vorrebbe creare utilizzando l'impalcatura e gli assets di Grand Theft Auto 5. Oltra al modello di guida, questa mod replica i menù, la selezione di macchine e l'UI di Burnout 3. Dal video si scorgono anche quelle che sembrano delle funzionalità online che consentiranno di giocare con degli amici.

La differenza più grossa che è possibile notare è che le macchine non hanno l'eccezionale sistema di distruzione del gioco originale. Era difficile immaginare il contrario, GTA V non ha assolutamente questo genere di modello fisico, ma sarebbe stata la proverbiale ciliegina sulla torta.

Si tratta comunque di un progetto decisamente interessante, che però non sappiamo se troverà mai la strada per la pubblicazione. Sarebbe, però, un bel contentino per i fan di entrambe le serie, da qualche anno un po' bistrattati. Se da una parte ci si deve accontentare della Remastered di Burnout Paradise per Nintendo Switch, dall'altra GTA 5 è pronto per approdare sulla terza generazione di console, senza mai aver avuto espansioni o seguiti.