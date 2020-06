Burnout Paradise Remastered, la recensione per Nintendo Switch

Due anni fa EA ha riproposto la remastered sulle console di attuale generazione e solo ora arriva anche il porting per Nintendo Switch. Lo abbiamo provato, testato, messo sotto torchio e siamo pronti a dirvi cosa ne pensiamo in questa recensione di Burnout Paradise Remastered .

Burnout è una di quelle IP che alla fine manca un po' a tutti. La vecchia serie di Criterion è stata tra i grandi precursori dei racing game arcade a mondo aperto, dai quali poi sono scaturiti anche i Forza Horizon di Playground Games, ormai capolavori indiscussi. Chiunque abbia qualche anno sulle spalle ricorda però l'arrivo di Burnout Paradise più di dieci anni fa, in grado di spaccare tutto e portare una ventata d'aria fresca in un genere che non trovava quasi più la sua strada. Una città al tempo enorme, centinaia di attività diverse, una quantità folle di mezzi e una rigiocabilità pressoché infinita rappresentavano gli ingredienti cardine di un'avventura che ha lasciato il segno.

Paradise City

Il nome scelto per la città che fa da sfondo all'ultimo capitolo di Burnout è talmente telefonata da aver generato un sorriso soddisfatto al primo avvio del gioco. Impossibile dimenticare le note di Paradise City dei Guns 'n' Roses, con la voce di Axl Rose inconfondibile, fusa a quella insopportabile della DJ che fa da narratrice alla nostra avventura. A differenza di quel che ormai accade in un titolo come il sopracitato Forza Horizon, Burnout Paradise riduceva l'intro all'osso, evitando di perdersi in elementi di poco conto e lanciandoci immediatamente nella mischia al volante di un bolide semidistrutto, ma comunque in grado di sfrecciare sul caldo asfalto della città.

Narrazione praticamente inesistente, menù minimalisti (anche troppo) e personalizzazione mediocre lasciano anche oggi spazio ad un gioco dall'altissimo tasso di adrenalina e divertimento. Vincere le gare e gli eventi disponibili nella città consente di acquisire patenti di grado sempre maggiore, sbloccando così nuovi eventi e nuove auto, basando tutto il senso di progressione su questi elementi basilari. Purtroppo quella stessa progressione va a perdersi miseramente a causa di una scelta sufficientemente folle, legata alla presenza della miriade di mezzi aggiunti con i DLC (parliamo di pacchetti di auto speciali, auto giocattolo, alcuni straordinari cameo cinematografici e addirittura mezzi a due ruote) che però, a differenze delle auto presenti nel gioco base, in questa remastered sono sbloccati fin da subito, rendendo la progressione sostanzialmente inesistente. Si potrebbe dire che questo sia un elemento che conta il giusto in un titolo diretto come Burnout Paradise, ma a noi, anche a distanza di due anni, continua a non convincere.

L'immediatezza del sistema di gioco è talmente funzionale che è capace ancora oggi di regalare puro divertimento, sporcato solo ed unicamente dalla mancanza di elementi che consideriamo ormai standard, come il viaggio rapido e una forte personalizzazione dei mezzi. Spostarsi costantemente per chilometri e chilometri di strade già viste e riviste, al netto di una mappa non certamente enorme come accade oggi, non può che generare qualche momento di frustrazione, che però viene immediatamente assorbito dagli eventi a velocità folle.

È su questo che Burnout Paradise ci ha sbalorditi ancora oggi. La capacità di Criterion di trasmettere senso di velocità e adrenalina ha sempre avuto pochi eguali nell'industria. Girare per le strade di Paradise City, caricare il turbo e scaricarlo tramite la pressione di un semplice tasto, così come speronare ed attivare la camera bullet time degli incidenti, sono da sempre elementi che contraddistinguono una serie immortale e che, fin dai tempi di Burnout 3: Takedown, hanno fatto la differenza tra un titolo nella media ed un'autentica figata.

Stupidamente potremmo dire che si tratta anche di quegli ingredienti per i quali non riusciamo davvero a spiegarci la morte del brand, capace di raggiungere un apice con il qui presente Paradise, al quale però non è mai seguito un nuovo capitolo, lasciando tutti con un leggero senso di inconcludenza. Ci piacerebbe che il brande venisse rispolverato, magari trovando la chiave di volta per fare la giusta concorrenza alla serie cadetta di Microsoft, consapevoli certamente dell'impresa titanica che questo richiederebbe. D'altronde Burnout Paradise è stato pioniere, e per questo da noi meriterebbe quanto meno un po' di fiducia.