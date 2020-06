Assembla che ti Passa #253

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

La risposta di AMD ai nuovi processori Intel arriverà entro fine anno e con processori a 7 nanometri di seconda generazione, almeno stando a quanto affermato dalla stessa compagnia in una conference call destinata agli investitori. Smentito, quindi, il ritardo insinuato da alcuni recenti rumor che puntavano su un rinvio funzionale a far scontrare la serie Ryzen 4000 con i processori Intel Rocket Lake. Certo, è possibile che AMD abbia intenzione di tenere in serbo qualche modello per infastidire la concorrenza, ma possiamo aspettarci un Natale all'insegna di una serie che promette un salto netto in termini di potenza single core, con tutto quello che ne consegue in termini di capacità di calcolo complessiva di processori che ci aspettiamo arrivino come quelli attuali ad almeno 16 core e 32 thread. Tolti i rumor, comunque, resta un periodo di attesa di qualche mese che AMD ha deciso di colmare prima con le schede madri B550, già disponibili, e poi con i processori Ryzen 3000XT, in arrivo nel mese di luglio con frequenze massime più alte rispetto ai modelli standard.

Nel caso delle schede madri AMD B550 parliamo dell'arrivo dell'interfaccia PCIe 4.0 nella fascia media, seppur vincolato alle linee della CPU e non a quelle del chipset, e parliamo del supporto per i Ryzen 4000 con soluzioni che non guardano a overclock estremi, ma in gran parte dei casi si spingono ben più in alto delle B450 in quanto a alimentazione, raffreddamento e clock della memoria. Tutto questo corrisponde però a un incremento medio di prezzo del 20% che in diversi casi si traduce in cifre piuttosto elevate. Non mancano modelli budget che contano comunque un'alimentazione migliorata, ma in buona parte dei casi parliamo di soluzioni sovradimensionate per configurazioni budget AMD, rese più interessanti proprio in queste settimane dall'arrivo dei processori Ryzen 3 3100 e Ryzen 3 3300X.

Ed ecco dove si incastra il nuovo chipset A520, spuntato a sorpresa con la presunta lineup di schede madri ASRock pensate per montarlo. Pur parlando di un'indiscrezione, l'informazione pare più che attendibile e oltre a svelare 12 varianti, tra le quali troviamo quelle della celebre serie Pro4 e un modello ITX, include diverse informazioni coerenti con quanto ci aspettiamo, a partire dall'assenza di overclock per la CPU. Ma si parla anche di rinuncia all'interfaccia PCIe 4.0 che si aggiungerebbe all'inevitabile numero ridotto di linee PCIe e ai due soli slot per le memoria. Tutto però in funzione di prezzi inferiori ai 100 euro, contrariamente a quanto visto anche con le B550 di fascia bassa, per configurazioni adatte anche a PC budget che equipaggiate con un Ryzen 3 3300X, già piuttosto spinto, godrebbero di ottime prestazioni in gioco garantendo anche ampie possibilità di upgrade verso GPU decisamente potenti.

Il probabile arrivo delle schede madri A520 dovrebbe mitigare la polemica legata ai prezzi delle B550, ma non è questo l'unico dilemma che AMD si trova a dover gestire in questo momento. La decisione di lanciare modelli spinti dei Ryzen 3000X ha infatti suscitato diverse perplessità di fronte a processori che sembrano essere versioni selezionate dei modelli precedenti vendute a prezzo più alto. Sia chiaro, spingendo di 100 o 200Mhz in più il clock di punta, le nuove CPU dovrebbero garantire qualche vantaggio, soprattutto nei giochi e nelle applicazioni che guardano alla frequenza del singolo core, ma questa strategia stona con una AMD che in questi ultimi anni ci ha abituato a ottimi processori venduti a prezzo concorrenziale. Tra l'altro se per il Ryzen 5 3600XT si parla di dissipatore Wraith Spire integrato e di un incremento di prezzo di 25 dollari, per il 3800XT e il 3900XT si parla di aumenti rispettivi di 40 e 50 dollari con l'eliminazione del dissipatore incluso nel pacchetto. Si consiglia inoltre l'utilizzo di un AIO da 280mm o di un dissipatore ad aria di fascia alta per poter sfruttare a pieno le CPU, elevando ulteriormente la spesa. Sia chiaro, si tratta di modelli speciali che nulla tolgono alla lineup base, tra l'altro valorizzata dal calo di prezzo del 3900X che potrebbe essere un assaggio di altri tagli, ma c'era chi sperava in una mossa più aggressiva.

Nel frattempo procedono i lavori sulle GPU di nuova generazione di GPU NVIDIA, con tutto l'inevitabile carico di rumor che aumenta con l'avvicinarsi del presunto lancio sul mercato. Nello specifico l'indiscrezione più recente confermerebbe l'uscita per settembre, in concomitanza o a breve distanza dall'annuncio ufficiale, rivelando anche una presunta timeline di produzione delle GeForce RTX 3000 che al momento sarebbero in fase di validazione. Secondo quanto trapelato il primo sample sarebbe previsto per luglio mentre i test sulle interferenze elettromagnetiche dovrebbero chiudersi entro la fine del mese. Per agosto, invece, si parla della versione definitiva del BIOS e dell'inizio della produzione di massa che porterebbe all'annuncio previsto o per fine agosto o per il mese di settembre. A quel punto dovrebbero quindi arrivare le reference, anche se potrebbero essere in numero inferiore al solito viste le tempistiche e visti i problemi di questo 2020.