Fortnite Capitolo 2: Ninja, SypherPK e nickmercs discutono sulla Stagione 3

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è arrivata da pochissimo, ma il tempo è stato sufficiente perché i più noti pro player del settore cominciassero a litigare o più generalmente a discutere tra loro. Tra questi, di recente, ci sono stati anche Ninja, SypherPK e nickmercs.

SypherPK e Tayler "Ninja" Blevins sono amici, molto spesso si dedicano anche allo streaming di coppia, in collaborazione. La rivalità tra Ninja e nickmercs è invece storia di vecchia data. Dunque, quando SypherPK ha cominciato ad annotare alcuni aspetti non apprezzabili di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, nick è subito intervenuto per dire la sua; e a catena è poi intervenuto anche Ninja.

SypherPK ha criticato il "ritmo" della Stagione 3, per nulla migliorato - a suo dire - dalla scorsa stagione. Nickmercs è intervenuto per portare sul tavolo del discorso un confronto problematico: "bro, questo è un bel problema. Come fa Fortnite anche solo lontanamente a competere col ritmo di Call of Duty: Warzone? E parlo di questo Battle Royale perché di recente ha calamitato l'attenzione". A seguire il commento di Ninja: "nessuno sta mettendo a confronto Fortnite con Warzone. Tutti sanno che il ritmo (di Fortnite, NDR) fa schifo, ed è così da un anno questa situazione. Rappresenta invece uno degli aspetti migliori di Call of Duty: Warzone, al 100%"

La questione è poi rimasta in sospeso senza altri interventi di rilievo, ma è opportuno notare come a distanza di pochissimi giorni dal lancio della Stagione 3 di Fortnite gli animi abbiano già cominciato a scaldarsi (nonostante la presenza di tutta quell'acqua sulla mappa). Di certo nuovi difetti verranno prontamente individuati, segnalati e discussi nelle prossime ore; a proposito, avete già dato un'occhiata al nuovo Pass Battaglia.

I mean bro, this is a big issue. How does THIS even remotely compete to the pace of an average Warzone match? Bringin' up WZ because that's where a lot of the attention is atm. — nickmercs (@NICKMERCS) June 18, 2020