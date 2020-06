Fortnite Stagione 3, tutte le skin scoperte dai dataminer in un'immagine

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è già disponibile, nel momento in cui scriviamo, sulle principali piattaforme di gioco di Epic Games. Potete dunque acquistare il nuovo pass battaglia e letteralmente immergervi nella mappa di gioco invasa dall'acqua... ma non prima di aver scoperto tutte le nuove skin in arrivo sul Battle Royale più famoso al mondo.

Difatti le novità del Pass Battaglia a pagamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 non esauriscono tutti i contenuti di gioco, attualmente nascosti all'interno dei file del recente aggiornamento. Dataminer e leaker, come sempre, hanno indagato dettagliatamente tutto ciò che è presente, trovando così anche le skin in arrivo prossimamente nel negozio di gioco, in pacchetti speciali, e molto altro ancora. Principalmente, comunque, questi costumi e oggetti cosmetici verranno venduti in cambio di V-buck

Ci sono delle sorprese. Innanzitutto nell'immagine qui di seguito riportata trovate tutte le skin attualmente nascoste nei file di gioco della Stagione 3; debutteranno quindi a poco a poco, nei prossimi giorni: