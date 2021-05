Nintendo Switch, maggio 2021: i giochi migliori del mese

È in realtà una riedizione anche quella di Miitopia , con i suoi Mii impegnati in un'avventura dai chiari connotati fantasy, mentre arrivano dalle altre piattaforme titoli peculiari e divertenti come Maneater e SnowRunner .

Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind

Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind, uno dei tanti dialoghi del gioco.

In uscita il 14 maggio

Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind è il curioso remake di due visual novel pubblicate originariamente su NES (Famicom, appunto) alla fine degli anni '80 ma mai distribuite al di fuori dei confini giapponesi. Negli ultimi anni questo sottogenere adventure ha tuttavia preso piede anche in occidente, e così Nintendo ha deciso di rispolverare i giochi in questione.

Come suggerisce il titolo parliamo di detective story in cui, alla guida di un giovane che cerca di recuperare la memoria lavorando insieme a una famosa investigatrice, avremo il compito di indagare su due differenti casi, scoprendo nuovi indizi da appuntare sull'immancabile taccuino e avvicinandoci progressivamente alla verità.