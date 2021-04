Future Games Show e PC Gaming Show, la data è in contemporanea con l'E3 2021

Future Games Show e PC Gaming Show hanno una data ufficiale: entrambi gli eventi si terranno il 13 giugno, dunque in contemporanea con la settimana dell'E3 2021.

Sappiamo infatti che la nuova edizione dell'E3 si svolgerà dal 12 al 15 giugno, solo in formato digitale e accessibile gratuitamente da tutti gli utenti, a dispetto delle voci iniziali che parlavano di panel a pagamento.

Il Future Games Show, organizzato da GamesRadar, ha fatto il proprio debutto lo scorso anno, ospitando giochi del calibro di Assassin's Creed Valhalla, Back 4 Blood e Kena: Bridge of Spirits, e totalizzando qualcosa come 45 milioni di spettatori fra tutti gli appuntamenti.

Il PC Gaming Show ha invece esordito nel 2015, nell'ambito dell'E3, con l'obiettivo di presentare produzioni per PC che solitamente non trovano spazio sui palcoscenici maggiori, indie ma non solo.

Nelle passate edizioni dell'evento abbiamo visto in azione titoli come XCOM 2, Valheim, Borderlands 3 e Baldur's Gate 3. Quali saranno i protagonisti del PC Gaming Show di quest'anno?