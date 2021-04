E3 2021 si chiama Experience: data svelata, sarà solo digitale e gratuito

L'E3 2021 riceve nuovi dettagli da parte dell'organizzatore, l'ESA. La società ha svelato la sua versione "re immaginata" e "completamente virtuale" dell'E3 2021. L'evento si chiamerà "Electronic Entertainment Experience" (rispetto al nome classico, Electronic Entertainment Expo). L'evento sarà completamente digitale e gratuito.

L'ESA ha svelato che la data di inizio dell'evento sarà il 12 giugno 2021 e durerà fino al 15 giugno 2021. L'evento sarà completamente digitale e includerà una serie di annunci sulle ultime novità dedicate ai giochi di punta del momento. l'ESA afferma che la struttura digitale dell'E3 2021 permetterà "ad ancora più persone di partecipare".

Purtroppo per il momento non sappiamo altro. L'ESA non ha infatti approfondito sull'effettivo formato di questo evento digitale: non sappiamo che struttura seguirà, che tipo di dirette proporrà e l'esatto livello di coinvolgimento degli sviluppatori. Sappiamo che alcuni di essi hanno deciso di partecipare (come Nintendo e Xbox), ma non è chiaro che tipo di contenuti proporranno.

Di recente un rumor ha affermato che le compagnie concederanno all'ESA alcuni trailer e contenuti, ma in parallelo ci saranno eventi indipendenti nei quali saranno svelati i veri annunci. Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio. Probabilmente dovremo attendere che l'E3 2021 vada in onda per poter sapere se sono vere o false.

L'ESA ha infine affermato che l'obiettivo per l'E3 2022 è di organizzare un evento in presenza. Infine, vi segnaliamo che Sony PlayStation è assente mentre Xbox, Nintendo, e Take Two saranno presenti.