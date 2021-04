Erica per PC: il thriller live action ha una data di uscita e un trailer su Steam

Erica arriverà presto anche su PC, con il particolare thriller live action che ha ora una data di uscita su Steam dove sarà disponibile dal 25 maggio 2021, dopo essere stato lanciato inizialmente in esclusiva su PS4.

Dopo la sua uscita come titolo in digitale su PS Store, Erica ha raggiunto anche le piattaforme mobile con il lancio su iPhone e iPad lo scorso gennaio, giungendo infine anche su PC attraverso Steam il mese prossimo. Il gioco ha già una sua pagina sul digital delivery di Valve, dove può essere acquistato al prezzo di 9,99 euro, grazie alla promozione di lancio con sconto del 10%.

Erica riprende la tradizione delle avventure in full motion video proponendo però un vero e proprio film interattivo, un thriller live action che unisce il mondo del cinema a quello dei videogiochi.

Indossa i panni di Erica, una ragazza tormentata dagli incubi sull'omicidio del padre. Man mano che gli eventi traumatici della sua infanzia torneranno a galla tramite nuovi orribili indizi, toccherà a te svelare la scioccante verità.

Esplora l'enigma della Delphi House, dove ogni decisione che prendi influenza il corso del gioco, con diversi finali ad attenderti al termine di un'avvincente storia ramificata.

Sviluppato da Flavourworks, Erica consente di effettuare delle scelte in modo da decidere come far sviluppare la storia, fino ad arrivare a diverse conseguenze e finali. Per l'occasione, è stato pubblicato anche un trailer di lancio della versione PC, visibile sopra a questa news.