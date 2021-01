Erica, è disponibile per iPhone e iPad il thriller live action interattivo

Erica, l'innovativo thriller live action interattivo di Flavourworks, è disponibile da oggi anche per iPhone e iPad tramite AppStore di iOS. Fino ad ora, infatti, questo interessante esperimento era disponibile solo per PlayStation 4.

Creato da Jack Attridge e con le musiche di Austin Wintory, Erica è una sorta di thriller interattivo nel quale si seguirà la storia di Erica Mason (interpretata da Holly Earl) una giovane donna che deve fare i conti con gli incubi dell'infanzia a causa di nuovi orribili indizi.

Il compito del giocatore sarà quello di guidare Erica nella storia usando lo schermo touch per interagire con il suo ambiente. Flavourworks ha sviluppato la tecnologia Touch Video grazie alla quale poter interagire con oggetti e le persone in tempo reale.

La storia si diramerà in centinaia di modi diversi, grazie alle tante decisioni che sarà possibile prendere. Ognuna delle quali influenzerà il finale. Nessun percorso, infatti, darà tutte le risposte e sarete costretti a giocare più volte per conoscere tutte i dettagli del passato della protagonista e i possibili epiloghi.

Il gioco pesa solo 325MB e richiede un dispositivo compatibile con iOS13 per poter funzionare. L'unica lingua supportata per il momento è l'inglese, siete avvisati. Potrete cominciare il gioco in maniera del tutto gratuita, ma per finirlo occorrerà acquistarlo a 3,49 euro.