Hitman 3, la lista ufficiale delle mappe conferma i leak: ecco i sei scenari

IO Interactive ha pubblicato la lista ufficiale delle mappe di Hitman 3. Dopo Dubai, Dartmoor e Chongqing, ecco dunque gli altri tre scenari che troveremo nel gioco.

In uscita il 20 gennaio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch, il nuovo episodio della serie action stealth completerà la trilogia World of Assassination cominciata nel 2016.

L'elenco conferma i leak di qualche giorno fa, com'è possibile vedere: