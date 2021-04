PlayStation Plus, i giochi gratis PS4 e PS5 di aprile 2021 sono disponibili da oggi

Come abbiamo visto con l'annuncio dei nuovi giochi gratis di aprile 2021 , si tratta di titoli di ottimo livello, di cui potete ottenere maggiori informazioni leggendo la recente puntata della rubrica mensile dedicata a PlayStation Plus . Ricordiamo dunque di cosa si tratta:

Ricordiamo che i giochi gratis PS4 e PS5 appartenenti alla selezione PlayStation Plus di aprile 2021 sono disponibili da oggi, 6 aprile 2021 , come da tradizione per il primo martedì del mese, portando dunque tre nuovi titoli scaricabili per gli abbonati al servizio Sony.

I giochi PS4 sono giocabili anche su PS5, mentre Oddworld: Soulstorm è disponibile esclusivamente in versione next gen su PS5. Days Gone è probabilmente il titolo maggiormente in vista di questa mandata, essendo un first party di grosso calibro da parte del team Sony Bend Studio. Per quanto riguarda questo gioco, ricordiamo che è in arrivo anche su PC attraverso Steam questa primavera.

In ogni caso, si tratta di una mandata generalmente interessante anche grazie al debutto assoluto di Oddworld: Soulstorm lanciato direttamente su PS Plus per quanto riguarda PS5, oltre a Zombie Army 4: Dead War che si conferma uno shooter particolarmente divertente.

Tutti i titoli disponibili da oggi sono scaricabili gratuitamente dagli abbonati a PS Plus fino al 4 maggio 2021, data in cui verranno sostituiti dai nuovi giochi che verranno annunciati alla fine del mese.