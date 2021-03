PlayStation Plus, i giochi gratis di aprile 2021 per PS4 e PlayStation 5

PlayStation Plus si aggiorna ad aprile 2021 con tre nuovi giochi gratis, 1 per PS4 1 per PS5 e uno per entrambe, scaricabili liberamente dagli abbonati Sony.

Sony ha annunciato i 3 giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021 per PS5, PS4 e PSVR: si tratta di Days Gone, Oddworld: Soulstorm e Zombie Army, cosa che rende questo mese alquanto horror ma comunque davvero molto valido. I giochi PS Plus di marzo 2021 saranno disponibili per il download a partire da martedì 6 aprile 2021, fino al 4 maggio 2021, giorno in cui verranno sostituiti con ogni probabilità dalla nuova mandata dei giochi in arrivo il mese successivo. Scopriamo nel dettaglio i giochi gratis PS Plus per PS4 e PS5 di aprile 2021:

Days Gone (PS4) Il survival horror open world di Bend Studio si è rivelato un grande successo commerciale, nonostante non abbia convinto del tutto la critica all'epoca del lancio. Days Gone mette in scena la storia di Deacon "Deek" St. John, un biker ex militare e diventato cacciatore di taglie, che si ritrova a combattere per la sopravvivenza in un mondo post-apocalittico, nel quale una pandemia ha trasformato milioni di persone in creature folli e aggressive, chiamate "furiosi" e di fatto regrediti allo stato animale. Si tratta di esplorare il selvaggio e ostile High Desert del Pacifico nord-occidentale completando missioni, scoprendo aree e raccogliendo risorse, cercando di sopravvivere alle orde di creature e scoprire cosa sia successo alla moglie. Il gioco è peraltro in arrivo anche su PC.

Days Gone unisce l'esplorazione libera su moto allo shooter in terza persona

Oddworld: Soulstorm (PS5) Oddworld: Soulstorm viene lanciato direttamente all'interno dei PS Plus e riprende la nota serie mettendo in scena ancora una volta le avventure di Abe il Mudokon, l'eroe per caso che, da semplice prigioniero, è diventato improvvisamente leader di una rivoluzione. Abe si ritrova così a guidare una rivolta di 300 mudokon contro il cartello Magog, per scoprire l'inquietante segreto che si cela dietro la bibita Soulstorm. Il gioco riprende le meccaniche classiche della serie come platform-adventure in 2,5D ma introducendo una maggiore interazione ambientale e varie abilità aggiuntive per il protagonista, oltre a un sistema di inventario e anche elementi di crafting. Lo stile è inoltre diverso in questo capitolo, che con le nuove ambientazioni introduce scenari più urbani e realistici.

Oddworld: Soulstorm riprende lo stile classico della serie come platform adventure

Zombie Army 4: Dead War (PS4) Si torna tra zombie e simili con Zombie Army 4: Dead War, uno sparatutto in terza persona sviluppato da Rebellion come seguito della precedente Zombie Army Trilogy. La serie è nata come spin-off di Sniper Elite e condivide con questa l'ambientazione storica, solo che in questo caso è chiaramente una reinterpretazione fantastica in chiave horror. Ambientato nel 1946, Zombie Army 4: Dead War mette in scena il ritorno di Hitler dall'inferno con tutte le sue truppe di zombie nazisti. Il misto tra Seconda Guerra Mondiale, horror e occulto è ormai praticamente un classico e qui si ritrova con una campagna cooperativa per 4 giocatori e varie modalità di gioco, con tanto di moviola caratteristica ripresa dalla serie Sniper Elite.

Zombie Army 4: Dead War mette in scena una sorta di post-Seconda Guerra Mondiale horror