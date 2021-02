Days Gone è su Steam: requisiti PC, immagini e dettagli per l'ex esclusiva PS4

Days Gone è su Steam: la pagina del gioco sulla piattaforma Valve è stata attivata e include i requisiti di sistema per la versione PC, le prime immagini e i dettagli relativi all'ormai ex esclusiva PS4 sviluppata da Bend Studio.

In arrivo su PC in primavera con altri giochi esclusivi PS4, Days Gone racconta la storia di Deacon St. John, un biker che sopravvive portando a termine missioni di scorta e di consegna in un'America devastata da un'invasione di zombie.

Ecco la sinossi del gioco pubblicata da Sony su Steam:

Days Gone è un'avventura d'azione ambientata in un mondo aperto selvaggio e ostile, sorto dalle ceneri di una devastante pandemia globale. Calati nel ruolo di Deacon St. John, un motociclista randagio che corre sulle strade della morte, lottando giorno per giorno alla ricerca di un motivo per cui vivere.

Un mondo ostile: Days Gone è ambientato in un mondo aperto incredibilmente realistico e dettagliato. Viaggia attraverso scenari sconfinati e densi di pericoli, alla scoperta dei loro segreti. Setaccia veicoli abbandonati, case fatiscenti, stazioni di servizio e città fantasma per recuperare risorse utili. Non abbassare mai la guardia: l'alternarsi del giorno e della notte, così come le condizioni meteo dinamiche, influiscono sulle meccaniche di gioco e sul comportamento dei nemici.

Scontri imprevedibili e brutali: Affina la tua tecnica di combattimento alternando azione e strategia in base al contesto. Recupera ciò che trovi sul campo di battaglia per creare strumenti improvvisati, dalle armi da mischia alle trappole mortali. Usa l'astuzia, perché ogni scelta può fare la differenza tra la vita e la morte.

Per quanto riguarda invece i requisiti di sistema, il titolo di Bend Studio non richiede un processore o una GPU mostruosi per poter girare, ma spicca il suggerimento di un SSD per velocizzare i caricamenti e lo streaming dei contenuti in-game.

Days Gone, requisiti minimi