Spider-Man 3: Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya preannunciano il nuovo film?

Attraverso una serie di post su Instagram divertenti e caotici, Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya stanno dicendo al mondo che sono lieti di annunciare di essere al lavoro sul nuovo Spider-Man 3. Peccato che ognuno di loro stia annunciando un titolo diverso e strampalato. Quindi, o le tre giovani star sono improvvisamente impazzite o Sony e Marvel Studios hanno trovato un modo divertente per preannunciare il nuovo capitolo dello Spider-Man cinematografico.

Il nuovo capitolo dovrebbe essere quello che introduce il multiverso in Spider-Man, cercando, quindi, di creare un filo conduttore tra i diversi film, i fumetti e i videogiochi creati negli ultimi anni. Non stupirebbe più di tanto, quindi, se ognuno dei tre attori abbia annunciato lo Spider-Man 3 di tre universi differenti.

Tom Holland, per esempio, ha annunciato su Instagram che sarà il protagonista di Spider-Man: Phone Home. Un film che unisci evidentemente Spider-Man: Far From Home e E.T. con Peter Parker che lontano da casa deve costruire un telefono per farsi riportare indietro.

Jacon Batalon, invece, sarà co-protagonista di Spider-man: Home-Wrecker, una pellicola nella quale il buon Uomo Ragno torna a New York, ma porta con sé un bel po' di problemi per la Grande Mela. Anche lui ha fatto l'annuncio attraverso il suo profilo Instagram.

Infine Zendaya ha affermato di essere la star di Spider-Man: Home Slice... E questa volta non riusciamo nemmeno ad immaginare che tipo di film possa essere. Si pensava che la partecipazione di Holland allo show di Jimmy Fallon fosse il momento perfetto per annunciare il titolo del film, ma così non è stato. Per il momento ci si riferirà a lui come Homecoming 3, fa sapere il boss di Marvel Studios Kevin Feige.