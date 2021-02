Bravely Default 2 e Ghosts 'n Goblins Resurrection nei voti di Famitsu

Bravely Default 2 e Ghosts 'n Goblins Resurrection sono stati recensiti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu, portando a casa ottimi voti.

Il titolo targato Square Enix (in attesa della recensione, date un'occhiata al nostro provato di Bravely Default 2) è quello che è stato accolto con maggiore entusiasmo dalla redazione nipponica, portando a casa quattro 9 per un totale di 36/40.

Meno brillante, invece, la valutazione del remake Capcom, più o meno in linea con la nostra recensione di Ghosts 'n Goblins Resurrection: tre 8 e un 7, per un totale di 31/40. Bene ma non benissimo, insomma.

Sempre sull'ultimo numero di Famitsu è stato recensito anche Empire of Sin, lo strategico di Romero Games ambientato nella Chicago degli anni '20: per lui due 8 e due 7, per un totale di 30/40.

Famitsu, i voti del numero 1682