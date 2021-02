UFO Robot Grendizer: Goldrake diventa un videogame per PC e console da Microids

UFO Robot Grendizer, noto in Italia come Goldrake (o, meglio, Atlas UFO Robot), diventerà un videogame per PC e console prodotto dall'azienda francese Microids.

Dopo aver pubblicato titoli come Syberia 3, XIII e Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir, Microids si occuperà dunque di rilanciare lo storico anime giapponese con un action game.

Se avete letto l'enciclopedico libro di Massimo Nicora, C'era una volta Goldrake, saprete certamente che lo straordinario successo occidentale del robot creato da Go Nagai è partito proprio dalla Francia, dunque è del tutto naturale che sia un publisher francese a occuparsi di un progetto del genere.

Nata nel 1975, la serie animata UFO Robot Grendizer racconta la storia di Duke Fleed (Actarus qui da noi), principe di un pianeta che viene conquistato dalle truppe di Vega. Costretto a fuggire sulla Terra a bordo del suo robot, Grendizer, decide di difendere la sua nuova casa da una possibile invasione.

Dicevamo del successo in Francia: Goldrake ha avuto un impatto straordinario nel corso dei primi anni '80, ma a differenza dell'Italia non è stato osteggiato e infatti nel 2019 Go Nagai è stato nominato Chevalier d'Eon per l'importante contributo artistico e culturale.

Purtroppo al momento i dettagli sul gioco sono scarsi, non sono neppure state ufficializzate le piattaforme di riferimento, ma sia Microids che lo stesso Go Nagai si sono detti entusiasti del progetto.